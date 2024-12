PARISI, Como forte su di lui, ma Palladino ci crede

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Oltre a Cristiano Biraghi, si discute anche la situazione di Fabiano Parisi. Il Corriere Fiorentino analizza il momento dell'ex giocatore dell'Empoli, che ha visto ridursi il suo spazio in campo con l'arrivo di Robin Gosens. Il giovane talento viola suscita l'interesse di diverse squadre di Serie A, e secondo il quotidiano, è attesa a breve un'offerta da parte del Como, guidato da Fabregas, per un possibile trasferimento a titolo definitivo.

Tuttavia, la Fiorentina ha una posizione chiara: la cessione di Parisi non è considerata una priorità. Palladino continua a credere nel potenziale del giovane terzino, vedendolo come una riserva adeguata per il tedesco ex Atalanta.