PARISI A RFV, Folorunsho sarebbe un plus. Giuffredi...

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'intermediario di mercato, Fabio Parisi, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Weekend" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina e delle possibili mosse di mercato dei viola a gennaio sia in entrata che in uscita. Queste le sue dichiarazioni a partire da un giudizio sul centrocampista del Napoli, seguito dalla Fiorentina, Michael Folorunsho: "È un giocatore che l'anno scorso ha fatto benissimo. Adesso bisogna vedere come impostare la trattativa con De Laurentiis che non è mai facile. Ne parleranno gli addetti ai lavori. Sicuramente è un ottimo giocatore e averlo a disposizione per Palladino sarebbe sicuramente un plus".

Cosa manca per lottare fino alla fine per la zona Champions?

"Secondo me non manca niente. Credo che Pradè sia molto esperto e saprà benissimo cogliere le opportunità che si presenteranno a gennaio. Un centrocampista la Fiorentina lo dovrà prendere, poi se ci sarà una situazione di esubero o un'opportunità su un calciatore giovane e di grande prospettiva Pradè non se la farà scappare. A gennaio non si devono di solito fare grandi operazioni per forza a meno che non si verifichino eventi eccezionali come degli infortuni".

Cosa ne pensa delle dichiarazioni di Giuffredi su Parisi e Biraghi?

"Le ho lette. Ogni agente ha un suo modo di lavorare. Ovviamente lui pensa a tutelare il futuro dei suoi assistiti, è uno stimato professionista. Bisogna vedere se le sue intenzioni coincidono con quelle della Fiorentina, ci sono dei contratti in corso. Un calciatore se ne va solo se c'è l'accordo con la società che lo vuole comprare e che lo vuole vendere. Sono dichiarazioni non dico di circostanza ma di mercato, per far vedere ai propri assistiti che sei al loro fianco. Probabilmente i due giocatori sono delusi perché non si aspettavano questa situazione. La Fiorentina ha tanti impegni e lotta su più fronti, se poi l'allenatore deciderà che questi calciatori non sono più funzionali, la Fiorentina penserà a cosa fa re sul mercato".

Frendrup e Fazzini chi può fare di più al caso della Fiorentina?

"Sono calciatori che non conosco benissimo. Se sono usciti i nomi è perché la Fiorentina li ha monitorati e seguiti con attenzione. Ci vogliono tutta una serie di condizioni però affinché la trattativa vada in porto. La volontà delle due società, rispettivamente a vendere e comprare, e quella del calciatore a trasferirsi. È evidente che la Fiorentina in quella zona del campo dovrà fare qualcosa quindi tra gli addetti ai lavori ci sta che ci possano essere delle speculazioni. Pradè però non si farà influenzare da nessuno".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA