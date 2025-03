Dagli inviati Paolo Condò sui viola: "Adesso più facile entrare in Europa dal campionato"

Il noto giornalista Paolo Condò, premiato a Montecatini per il Trofeo Maestrelli, ha parlato a margine dell'evento. Queste le sue parole, raccolte da Radio FirenzeViola, riguardo alla Fiorentina e a Raffaele Palladino: "Palladino molto bene. E' partito con un Monza su cui tutti avevano delle perplessità e l'ha salvato senza difficoltà nell'anno della scomparsa di Berlusconi. Certo che c'era Galliani ma Palladino ha gestito molto bene la situazione. E' ancora giovane perché è alla terza stagione da professionista. Ha fatto delle buone cose e delle ingenuità a Firenze. Dopo il 3-0 con la Juventus, che come voi mi insegnate non è una partita come le altre, il suo bilancio è tornato nettamente positivo".

Per la Fiorentina è più facile entrare in Europa dalla Conference League o dal campionato?

"In questo momento attraverso il campionato perché è messa bene. La Roma sta andando bene ma può arrivare un momento di stanca. La Fiorentina ha già vissuto il suo momento di crisetta, non la chiamerei crisi, ma adesso è un aereo che sta riprendendo potenza".

Giusta la scelta della Juventus di andare avanti con Motta dopo la sconfitta di Firenze?

"Ho qualche dubbio. Chiaro che questa era l'ultima finestra in cui cambiare allenatore aveva un senso.Ricordiamoci che stiamo parlando della Juvntus, ovvero di un asquadra che non può essere data in mano al primo venuto a nove giornate dalla fine".

Il Bologna è la squadra che esprime il miglior calcio?

"Sì. So che Italiano a Firenze ha lasciato molti estimatori ma anche grandi critici. Come migliorano i giocatori, migliorano anche gli allenatori. Credo che Italiano stia togliendo alcune ingenuità e stia arrvando allo status di uno dei migliori allenatori italiani".