PANCHINE, Gattuso ok prima del gran finale

Oggi altre due società di serie A, le torinesi, hanno ufficializzato gli allenatori ma molte società devono ancora sciogliere il nodo visto che, mai come questa estate, c'è una vera e propria girandola di panchine visto che sono rimasti al loro posto solo Gasperini, Pioli, Semplici e Ballardini. E' stata brava la Fiorentina a togliere Gattuso subito dal mercato visti i successivi addii di Conte e Inzaghi da Inter e Lazio che potevano far rientrare nel giro l'ormai tecnico viola.

Oggi dicevamo è stata la giornata del ritorno a casa di Massimiliano Allegri che, in realtà, è tornato sì alla Juve ma nel pomeriggio non è voluto mancare nella sua Livorno per la partita per i 50 anni dalla morte di Armando Picchi ma anche del sì ufficiale di Ivan Juric al Torino. Il croato è stato accostato anche alla Fiorentina, sia l'estate scorsa prima della conferma di Iachini, sia quest'anno come alternativa a Gattuso. Si attende ormai solo l'ufficialità per Simone Inzaghi all'Inter dopo il dietrofront con la Lazio che ora è a caccia di un allenatore.

L'obiettivo sembra essere Mihajlovic ma per ora il Bologna non ha ancora incontrato il tecnico (Fenucci ha specificato che lo faranno il 1° giugno) ma pensa anche a Gotti che dovrebbe lasciare l'Udinese. Tra i più corteggiati c'è Italiano anche se lo Spezia lo vorrebbe confermare e l'ormai "disoccupato" Pirlo, mentre Fonseca piace al Sassuolo che aveva messo gli occhi anche su Giampaolo che forse però andrà alla Sampdoria. Incredibilmente potrebbe restare fuori dal giro della A Sarri, anche se ormai le sorprese sono dietro l'angolo (Lazio?), mentre in queste ore il Napoli dovrebbe ufficializzare Luciano Spalletti che dunque tornerà a sedersi su una panchina dopo essersi liberato dall'Inter.

Atalanta - Gasperini

Bologna - Mihajlovic? (Gotti?)

Cagliari - Semplici

Empoli - Dionisi

Fiorentina - Gattuso

Genoa - Ballardini

Hellas - ? (Italiano, F. Inzaghi?)

Inter - S. Inzaghi (da ufficializzare)

Juventus - Allegri

Lazio - ? (Mihajlovic? Sarri?)

Milan - Pioli

Napoli - Spalletti (da ufficializzare)

Roma - Mourinho

Salernitana - Castori

Sampdoria - ? (Giampaolo?)

Sassuolo - ? (Pirlo, Italiano? Fonseca?)

Spezia - Italiano?

Torino - Juric

Venezia - Zanetti?

Udinese - ? (Zanetti? Pirlo?)