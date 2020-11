PANCHINA, ArRocco USA: in 2 attendono il verdetto

"E se l'attesa per l'esonero di Iachini fosse essa stessa l'esonero di Iachini?" Con questa citazione rivisitata, il Corriere Fiorentino parla della paradossale situazione creatasi a Firenze, dove ci sono due allenatori - Beppe Iachini e Cesare Prandelli - in attesa di un solo verdetto. È "l'arRocco americano" di casa viola, nel quale Iachini sta con l'incubo di sentir squillare il telefono e vedere il prefisso americano, il secondo al contrario è come quei fidanzati che restano lì, con gli occhi fissi sul cellulare e il cuore che batte. Nel mezzo Pradè e Barone, per i quali il cambio sarebbe già stato varato, esattamente come già dopo lo Spezia. Per il momento Commisso ha deciso di non decidere, prendendosi altre 24 ore di tempo. Anche la giornata di oggi, per intendersi, dovrebbe filare via liscia. Appuntamento a domani, quindi, per la ripresa degli allenamenti. Con un solo, enorme, punto interrogativo: chi ci sarà, a guidarli? Beppe Iachini, o Cesare Prandelli?