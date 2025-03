Palladino si gioca il futuro: per Tuttosport la sorpresa di formazione può essere Moreno

Stasera il Panathinaikos, domenica la Juventus. Quattro giorni decisivi per la Fiorentina, che si gioca la stagione, e per Raffaele Palladino, che si gioca il futuro. «Ma ora questo non è importante, conta solo il presente e il futuro del club», taglia corto il tecnico. «Gli allenatori vengono sempre giudicati dai risultati, ma da quando sono arrivato ho pensato soltanto al bene della squadra. Ho commesso errori, ma ci ho sempre messo testa e cuore. Ora però io non conto. La priorità è andare avanti in Conference, poi penseremo alla Juve». Questo scrive Tuttosport, riprendendo le parole in conferenza stampa del tecnico della Fiorentina. La Juventus può attendere, stasera c'è da ribaltare il 3-2 dell'andata e superare il Panathinaikos. Per farlo, Palladino si affida all'ormai consueto 3-5-2, con una possibile novità in difesa. Non tanto rispetto all'andata, ma a quanto ci si può aspettare stasera. Tuttosport infatti punta su Matias Moreno, centrale argentino titolare ad Atene (e autore di un gol annullato a fine primo tempo per fuorigioco). Può essere proprio lui, Moreno, il centrale di destra in una difesa che in quel caso vedrebbe Comuzzo centrale e Luca Ranieri a sinistra.

Buone notizie dall’infermeria: Adli e Folorunsho sono recuperati, mentre gli unici assenti saranno Colpani (infortunato), Ndour e Marì (fuori dalla lista Uefa). I principali dubbi di formazione riguardano attacco e portiere: chi affiancherà Kean, a segno in Conference solo lo scorso 3 ottobre contro il The New Saints? Gudmundsson, reduce dal gol di Napoli e tornato in Nazionale dopo un anno? Beltrán, sempre più affidabile? Oppure Zaniolo, rientrato dalla squalifica?