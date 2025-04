Palladino post gara: "La nostra corsa è su noi stessi. Dodo? Aspettiamo i dottori"

Nel post partita di Fiorentina-Empoli, il tecnico viola Raffaele Palladino ha analizzato la vittoria della sua squadra sui canali Dazn. Ecco le sue riflessioni: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, siamo stati bravi a metterla sul 2-0. Nella ripresa l'Empoli ha alzato la pressione e ci siamo compattati, bravi loro per il secondo tempo ma noi volevamo questa vittoria. Il gruppo è grande, sia nei momenti positivi che in quelli negativi si dimostra di grandi valori umani. Ci sono state tante difficoltà, vedi Kean e Dodo, eppure il gruppo si compatta".

A proposito di Dodo, avete i tempi di recupero?

"Non voglio dire cose inesatte, ha subito un intervento e aspettiamo i dottori. Ora recuperiamo le energie, giovedì andiamo a Siviglia e dobbiamo recuperare. Vogliamo fare una grande prestazione anche lì".

Ha dato un occhio alla classifica?

"La nostra corsa è su noi stessi, come stiamo facendo. Partita per partita, sono tutte finali, vogliamo dare continuità di prestazioni e risultati. Dobbiamo approfittare di qualche passo falso, ma mi interessa cosa fa la squadra e la vedo ambiziosa, si è creata una grande mentalità. Ringraziamo il presidente e i tifosi, fantastici, ci hanno caricato anche per Siviglia".

Ora il Betis: è la gara più importante della sua carriera?

"Indubbiamente, essendo il mio primo anno nelle coppe è una gara speciale. Anche per lo staff, i ragazzi, il club e l'ambiente. Andiamo in uno stadio importante contro una squadra molto forte, vogliamo misurarci con queste rose e abbiamo calciatori con grande voglia e ambizione. Andremo a giocarcela".

Mandragora anche oggi sugli scudi. Ha un aggettivo per lui?

"Un grande uomo. Potrei usare tanti aggettivi ma posso dire questo, ha saputo aspettare il suo momento. Un professionista esemplare e quando è stato chiamato in causa si è messo in mostra. Ora è un leader e se lo merita, lui e tutti quanti stanno facendo un'annata straordinaria".