Palladino, la chiamata a raccolta per i tifosi e la pretattica in porta

"Fiorentina, il Franchi per l'all-in" scrive il Corriere dello Sport. Questo il titolo che introduce la gara di stasera. Poi si torna sulle parole di Raffaele Palladino nella conferenza della vigilia. Può essere la partita della svolta, quella capace di allentare la tensione che si è creata. Lo sa bene soprattutto lui, Palladino: "Siamo consci di quanto sia alta l’attesa per questa gara, che è fondamentale per noi e per la società. Non vediamo l’ora di scendere in campo. I tifosi sono sempre stati la nostra forza e sono certo che ci daranno una grande mano. Per noi è come una finale e vogliamo assolutamente passare il turno", ha dichiarato l’allenatore, che ha chiamato poi a raccolta i tifosi. La risposta è stata parziale: per adesso circa 15mila biglietti acquistati, tutt'altro che una cornice da ottavo di finale di una competizione europea.

Palladino non dà anticipazioni di formazione ma parla del clima nello spogliatoio: le sue parole mirano a rasserenare l’ambiente, ma indirettamente confermano la consapevolezza di trovarsi in una situazione delicata, forse più di quanto non gli sia mai capitato prima. Resta incerta la scelta del portiere titolare. Questa volta, Palladino non ha voluto sbilanciarsi: "De Gea o Terracciano? Lo vedrete quando uscirà la formazione. Ora conta solo che ho tutta la rosa a disposizione." Una risposta che sembra studiata per evitare speculazioni esterne. Niente pretattica, dunque, solo la volontà di proteggere la squadra e mantenere alta la concentrazione.