PALLADINO, Domani parla in conferenza stampa: l'orario

Conferenza stampa in vista per Raffaele Palladino che così come fatto contro il Monza, tornerà a parlare davanti ai giornalisti prima di una partita. Lo farà domani al Viola Park, a due giorni di distanza dalla partita che la Fiorentina giocherà domenica alle 12:30 contro il Torino. Questa la nota del club viola che conferma data e orario: "ACF Fiorentina comunica che domani, venerdì 17 gennaio, alle ore 16:00, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di Mister Palladino in vista di Fiorentina-Torino".