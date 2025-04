Palladino a Sky: "Siamo felici e orgogliosi. Kean? Un trascinatore"

vedi letture

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di SkySport durante il post partita della sfida del Franchi tra i viola e il Celje finita 2-2. Queste le sue parole: "Il lato positivo è il passaggio del turno. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Siamo felici del passaggio. Quete partite ci devono far crescere perché non possiamo lasciare tutto questo spazio agli avversari. Siamo felici comunque del passaggio del turno, siamo orgogliosi".

Gestire i momenti della gara è il salto di qualità da fare?

"Sì manca questo. Facciamo degli ottimi primi tempi e poi alla prima disattenzione prendiamo gol. Ci siamo abbassati e dobbiamo capire che non ci possiamo snaturare. Vogliamo comandare il gioco, poi ci sta nella gara capire i momenti. A volte duriamo fatica a capirli però cresceremo".

Un aggettivo per Kean

"Sapete quanta stima e fiducia ho in lui. Lo dobbiamo ringraziare per il campionato incredibile che sta facendo. Ha qualità, oggi ha segnato un gol di grande livello. Ha sempre l'atteggiamento giusto, mi piace questo e il fatto che fa gol. Riesce a trascinare anche i propri compagni. Kean fa gol ma dietro c'è un gran lavoro di squadra. Tutta la squadra supporta Moise".

Alzare il livello per voi è meglio?

"La componente testa è fondamentale per i calciatori. Quando affrontiamo grandi squadre l'attenzione deve esere al 100%, quando affronti delle piccole rischi invece di prenderla sotto gamba e non fare la giusta prestazione. Adesso sappiamo che affrontiamo una grandissima squadra come il Betis e la partita si prepara da sola. Il nostro sogno comunque è arrivare fino in fondo".

Il percorso di crescita di Pongracic

"L'abbiamo voluto fortemente dopo la cessione di Milenkovic. E' forte e me lo immaginavo sempre da centrale dei tre. Non l'aveva mai fatto e poi soprattutto va visto sul campo. Da terzo è fantastico anche se lui all'inizo non era molto convinto. Ha tutto, passo e imbaucata. Sa rompere in vanti e ha inseirimento".