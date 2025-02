Palladino a DAZN: "Chiediamo scusa ai tifosi. Dobbiamo lavorare in silenzio"

vedi letture

Al termine della partita persa contro l'Hellas Verona, il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha commentato così a DAZN: "Si tratta di un momento sicuramente negativo. Bisogna stare in silenzio e lavorare, analizzando quello che dobbiamo migliorare per evitare le sconfitte. Dispiace per la sconfitta e per il fatto che è venuta alla fine, chiediamo scusa ai tanti tifosi che sono venuti qui a sostenerci".

C'è qualcosa che le è piaciuta?

"La squadra ha lottato, non posso rimproverare questo. Tanti duelli e tante palle lunghe, sapevamo che era una squadra molto verticale l'Hellas. In questo momento ci manca un po' di incisività soprattutto nel secondo tempo".

Settimana prossima c'è il Lecce: partita del rilancio?

"Sicuramente. In questo momento dobbiamo tenere la testa bassa e lavorare, accettando il verdetto del campo e facendo qualcosa in più per uscire da questo momento".

Come sta Kean?

"Ha avuto questo colpo alla testa, ora verifichiamo ma sicuramente ha preso un bel colpo".