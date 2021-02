PAGANIN, Ieri viola troppo penalizzati dalle assenze

Massimo Paganin, oggi allenatore ma in passato ex difensore dell’Inter, è tornato sulla gara di ieri tra i nerazzurri e la Fiorentina. Queste le sue parole: “Ieri al Franchi dopo il 2-0 non c'è stata più partita. Anche se a livello di tiri in porta non ci sono state differenze tra viola e nerazzurri, l'Inter ha dato l'impressione di essere superiore. La squadra di Prandelli è andata in difficoltà perché le mancavano tre giocatori fondamentali e di certo non parti avvantaggiato. Non ci si deve mai aggrappare alle assenze però quando incontri una squadra come l'Inter può penalizzarti non avere alcuni big. Rispetto alla gara di andata l'Inter è cresciuta in sicurezza e in mentalità. Iachini? L'ho avuto come allenatore a Vincenza, dopo averlo fronteggiato da avversario: penso che adesso alla Fiorentina serva un allenatore in grado di portare avanti un preogetto lungo, che possa far crescere la squadra e tutto ciò che gli sta intorno. I progetti di Commisso sono ambiziosi ma serve tempo. I giovani viola? Quelli che mi piacciono di più sono Vlahovic, Milenkovic e Vlahovic".