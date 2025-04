Dagli inviati Pablo Marì: "Mancata lucidità negli ultimi 25 metri. Lista Uefa? Rispetto il mister"

Presente in sala stampa nel post gara di Fiorentina-Parma, ha parlato così il centrale viola Pablo Marí: “Non mi piace dire che giochiamo male contro le piccole… oggi abbiamo controllato molto bene la gara ma non siamo riusciti a gestire con lucidità le occasioni che abbiamo avuto negli ultimi 25 metri, a differenza di quanto fatto nel corso delle ultime sfide. Per noi è stata una partita affrontata con la voglia di vincere”.

Come sta lo spogliatoio anche fisicamente?

“Noi possiamo arrivare in fondo a tutto, abbiamo obiettivi per fare grande cose. Certo, guardiamo gara dopo gara e siamo già focalizzati sul match di giovedì dove vogliamo qualificarsi”.

Qual è l’obiettivo che vi siete dati?

“Per noi mancano 18 punti, ovvero tantissimo. Non sarà facile perché dovremo affrontare tutte squadre che si stanno giocando qualcosa. Dobbiamo avere più voglia degli altri per giocarsi i tre punti”.

Il fatto di non essere in lista Uefa è un rimpianto per lei?

“La cosa più importante come calciatore è accettare le scelte: se uno pensa che sia una scelta negativa, non fa il bene del gruppo. Io accetto la decisione del mister e do il massimo in campionato per vincere le partite”.