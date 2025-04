Pablo Marì dopo lo 0-0 con il Parma: "Ora dobbiamo avere più fame dei nostri avversari"

Il difensore viola Pablo Marì ha parlato al sito ufficiale viola nel post partita di Fiorentina-Parma. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto di tutto per sbloccarla. Ci è mancato un po' di lucidità che abbiamo avuto finora, nell'ultima fase del campo. Siamo stati bravi a gestirla per tutto il tempo però ci è mancato quest'ultimo pezzettino. Faccio i complimenti al Parma perché hanno fatto una grande partita, anche gli attaccanti loro hanno fatto un ottimo lavoro. Noi l'abbiamo controllata bene, soprattutto in difesa. Ovviamente questo punto ha un sapore particolare, perché a noi servivano i tre punti. Dobbiamo crescere a livello mentale più che tecnico".

Sulla sfida di giovedì: "Non abbiamo tempo, la cosa positiva del calcio è anche questa che pensiamo già a quella dopo. Faremo le riunioni che dobbiamo fare, dobbiamo crescere di testa se vuoi prendere dei punti. Tutti adesso si giocano qualcosa, ma i nostri avversari non possono avere più fame noi. Noi vogliamo fare qualcosa di importante quest'anno".

Qua da poco, ma ti senti leader? "Mi trovo bene, ho sentito subito i colori di questa maglia. Nello spogliatoio c'è un clima sereno. Io voglio dare tutto per la società e i tifosi che ci hanno seguito fino in Slovenia. Questo è molto bello, farò il massimo per loro. Anche oggi sotto la pioggia erano con noi. Ora dobbiamo pedalare tutti insieme, se riusciremo a raggiungere qualche obiettivo sarà anche merito loro. Per questo chiedo di starci vicino e darci supporto".