ORRICO, Basta politici alla guida del calcio. Ripresa...

L'ex allenatore Corrado Orrico è intervenuto per parlare dei temi d'attualità del calcio: "Ripresa? Credo che a sentire il Ministro non finirà il campionato, ma partirà il prossimo. Nell'intervista di stamani il pessimismo era latente. Gli intoppi sono tantissimi. L'AIC è orientata per il no, secondo me non partiranno, si capisce. Ma anche se dovessero farlo il calcio sarebbe vicino al comico, le resistenze sarebbero mille, le incertezze tante, senza pubblico che magari si ammassa fuori contrariamente alle regole... Speriamo che ci siano i presupposti per ripartire ad agosto per poi cominciare la stagione a settembre. Non sottovalutiamo il lavoro degli scienziati che pensano ad un vaccino. Il calcio comunque ha tanti soldi, io penso ai poveracci non a loro. Dalla Serie C in poi le paghe sono quelle degli operai, ma prima... Bisogna cominciare da chi ne ha bisogno. Quando metteranno alla guida del calcio degli ex calciatori intelligenti e non politici come ci sono ora? Dove trovano il coraggio per fare riforme? Penserei a Rivera, ma che fine ha fatto? C'è gente che ha interessi che nascondono, ma che ci sono e saltano fuori".