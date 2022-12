ORRICO A RFV, Jovic meglio di Cabral, ma sovrappeso

Corrado Orrico, ex allenatore tra le altre di Inter e Lucchese, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola, soffermandosi anche sulle note in chiave viola arrivate dal Mondiale. Ecco le sue parole durante la trasmissione Viola amore mio": "Sono rimasto molto stupito da parte di Amrabat, anche se sono sempre stato un suo estimatore, anche quando nel 2020 era in difficoltà in maglia viola. Ha qualità e visione di gioco immediata e pulita. E la sua abilità difensiva non è una dote da poco. Il mercato? Non penso che la Fiorentina voglia fare un altro "sgarbo" ai suoi tifosi dopo quanto avvenuto un anno fa con Vlahovic: penso che il club aspetterà l'estate a cederlo, semmai. Nonostante la vendita sciagurata del serbo lo scorso gennaio, Italiano è stato bravo a rimettere in sesto la squadra".

Lei dunque ha sempre creduto in Amrabat...

"Era confuso sul piano psicologico ma le qualità tecniche erano altissime e si vedevano: ha sempre fatto filtro davanti alla difesa. La Fiorentina potrebbe diventare una grande squadra ma se poi vende un pezzo grosso ogni estate è un problema".

E in attacco chi preferisce tra Jovic e Cabral?

"E' più antipatico ma darei più fiducia a Jovic... a me sembra sovrappeso ma penso che abbia delle qualità importanti: ha le fiammate tipiche del giocatore di classe. Ha rapidità di pensiero. Ma scegliere chi mandare in campo sarà un problema di Italiano, che è un ottimo allenatore".