ODRIOZOLA, Intesa con il Real Madrid: ora decide lui

Alvaro Odriozola alla Fiorentina: uno scenario che sta prendendo piede in queste ore. Secondo quanto riporta TMW, la società viola ha trovato un'intesa di massima con il Real Madrid per il prestito del terzino destro, anche se rimangono da capire le modalità (se secco o con inserimento di opzione per il riscatto). Odriozola guadagna 3,7 milioni di euro netti a stagione ma i blancos, pur di liberare posto e mantenere in ordine i conti, sono disposti a partecipare in modo consistente all'ingaggio. Deciderà dunque il giocatore: i viola contano di avere una risposta entro poche ore, in dirigenza si respira un cauto ottimismo.