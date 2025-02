FirenzeViola Niente Rafa Mir-Fiorentina: troppo poco tempo, e Palladino ha preferito restare così

vedi letture

Con ogni probabilità, l'affare tra Fiorentina e Siviglia per il trasferimento in viola di Rafa Mir non andrà in porto. Le due società infatti hanno provato in queste ultime ore a mettere in piedi l'affare che avrebbe dovuto portare l'attaccante attualmente in prestito al Valencia alla corte di Palladino, ma non ci sono più possibilità per la fumata bianca.

La trattativa è stata in piedi fino all'ultimo, anche in questa restante ora di mercato prima della chiusura, ma i tempi troppo stretti non permettevano di portare a termine l'affare entro la mezzanotte, quando suonerà il gong. Appurate tutte queste difficoltà, anche il tecnico viola Raffaele Palladino ha preferito restare con l'organico così com'è, senza aggiungere altre pedine. Dunque, niente Rafa Mir alla Fiorentina.