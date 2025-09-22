Niente giorno di riposo: Fiorentina già in campo stamani per l'allenamento

Oggi alle 08:00Primo Piano
di Redazione FV
fonte A. Giannattasio

Dopo il Ko col Como e la conseguente contestazione avvenuta ieri al Franchi, la Fiorentina torna subito in campo: nessun giorno di riposo concesso da Stefano Pioli ma allenamento fissato per stamani al Viola Park. C'è da lavorare subito per sistemare cosa non è andato in questo avvio a rilento di campionato (17esimo posto e 2 punti in 4 partite) e per preparare il delicatissimo derby di domenica prossima contro il Pisa. Tutti gli aggiornamenti sulla giornata viola su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola.