NICOLODI, Martinez gran colpo se sta bene. FR7...

Pietro Nicolodi, giornalista di SkySport ed esperto di Bundesliga, ha parlato della pista di mercato che potrebbe portare il centrocampista del Bayern Monaco Javi Martinez alla Fiorentina. Ecco le sue parole: "Penso che Martinez nel Bayern non abbia più molto futuro. In virtù dei buoni rapporti tra i due club e della sponsorizzazione di Ribery è un affare che può andare in porto. Javi è un giocatore di grande qualità, in grando di fare tanti ruoli: è un uomo d'ordine, sa dettare bene i tempi alla squadra ma anche da difensore si è comportato più che egregiamente. Se recupera la condizione fisica e non si fa male, per la Fiorentina e il campionato italiano sarebbe un grande colpo. Lui è stato l'uomo decisivo per gli equilibri tattici del Bayern quando i bavaresi hanno vinto l'ultima Champions: nel 2012 fu un record il suo acquisto a livello economico. Lui con Amrabat e Castrovilli? Può dare una mano sotto l'aspetto della personalità, ma deve stare bene: se sta bene è un gran colpo. La stagione di Ribery? Franck è un personaggio fantastico: quando crede in un progetto parte a testa bassa e lo porta in fondo: resta un giocatore davvero super".