Nicolò Fagioli verso il debutto a San Siro. Il CorSport scrive: "Sarà uno dei due centrali"

Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che Nicolò Fagioli può esordire subito, oggi, a Milano. Col centrocampista piacentino - si legge - la Fiorentina può essere ancora più forte, consapevole e determinata nella rincorsa a un posto per la Champions League 2025-26. L’ex Juventus potrebbe e dovrebbe essere la novità di rilievo al Meazza, uno dei due centrocampisti centrali (lì dove nel giorno della presentazione, a esempio, si è messo come posto preferito) se Raffaele Palladino confermerà la scelta dopo averla provata in allenamento nei giorni scorsi.

Uno dei due che dirige il gioco quando c'è da dirigere e che fa da schermo quando c'è da difendere: Danilo Cataldi l'altro, oppure Rolando Mandragora se sempre il tecnico campano non dovesse essere convinto che questa sia l'occasione giusta per schierare l'ex Lazio dal primo minuto, che una partita dall'inizio non la gioca dal 29 dicembre scorso a Torino con la Juve.