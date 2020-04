NICCHI, VAR pronta alla ripartenza. Territorialità...

Il Presidente dell'Aia Marcello Nicchi in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha fatto chiarezza su tutte le questioni relative agli arbitri e all'eventuale ripartenza. Sulla VAR ha detto: "La società che si occupa di tutta la tecnologia ci ha assicurato che le stanze con le apparecchiature negli stadi saranno sanificate e si manterranno le distanze di sicurezza. Forse diminuirà il numero di persone: oggi sono sei, potrebbero essere meno, ma la Var ci sarà". Mentre sulla territorialità delle scelte arbitrali (con le designazioni che3 avverrebbero in base alla regione di competenza), sottolinea: "È nostra intenzione scegliere gli arbitri più in forma per le partite più importanti senza vincoli geografici. Però partiamo da due presupposti: il primo è tutti i nostri arbitri offrono garanzie; il secondo è che arbitri e assistenti non viaggiano su pullman o charter come le squadre. Lo fanno per conto proprio con macchina, treno o aereo. Se possiamo permettere a un arbitro di raggiungere la partita di competenza senza attraversare mezza Italia non è meglio? Speriamo non ci sia bisogno di queste attenzioni, ma se ce ne fosse è giusto salvaguardare la salute".