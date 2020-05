NAZIONE, Viola, un sacrificio per Belotti

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Nazione, se i dirigenti della Fiorentina venissero messi alle strette per l'acquisto di Andrea Belotti, sarebbero pronti a sacrificare un difensore (Milenkovic o Pezzella) sull’altare del bilancio post Covid-19. Belotti non è contento dell’attuale dimensione del Toro e soprattutto in ottica Europeo vorrebbe una squadra con più ambizioni. La Fiorentina ha argomenti solidi, non è detto che la cosa non abbia sviluppi.