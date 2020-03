NARDELLA, Lavoriamo già per il Franchi. Il bando...

Il sindaco Dario Nardella ha parlato dell'emergenza Coronavirus a margine del Consiglio Comunale, lanciando un segnale di unità alle città che soffrono per il turismo venuto meno e di sostegno per le famiglie. Ma l'occasione è servita anche per rispondere ad alcune domande sullo stadio:

"Brainstorming a febbraio sul Franchi? Era condizionato all'esito del bando, ma stiamo già lavorando e contattando tutta una serie di soggetti sull'area del Franchi. Per quanto riguarda il bando pubblico, come ho già detto e ripeto, ogni dichiarazione che possa anche indirettamente costituire una turbativa d’asta credo che sia assolutamente da evitare, dobbiamo stare tutti attenti a quello che diciamo. Il mio compito è quello di andare avanti con il nostro programma. Il bando è rivolto a chiunque voglia investire. C’è la possibilità di realizzare un albergo di 200 camere, cioè uno dei più grandi hotel della città di Firenze. Possibilità di costruire un centro commerciale di quasi 20.000 metri quadrati, cioè il più grande della città. Quindi a chi vorrà avere la forza e il coraggio di realizzare questa infrastruttura verranno date delle opportunità di guadagno economico che mai in questi ultimi 20 anni sono state date ad un investitore privato. Il bando è pubblico non è rivolto solo alla Fiorentina"