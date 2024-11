NAPPI A RFV, Como bello ma ripartenze viola devastanti

FirenzeViola.it

Il doppio ex di Como e Fiorentina, Marco Nappi, è intervenuto per parlare della sfida di domani a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare della gara di domani: "La Fiorentina sta dimostrando di essere in un buon momento e spero che durante la pausa abbia recuperato qualche giocatore, Gudmundsson anche se non è convocato quando rientrerà sarà un elemento utile. Lui dà qualità e fa gol, al Genoa l'ho apprezzato tanto e la squadra aveva un'altra marcia. Spero rientri presto perché la Fiorentina ha bisogno di giocatori che saltano l'uomo tecnicamente fortissimi e valore aggiunto. A Como non sarà facile, è in salute ma se vince anche domani potrà dire la sua in questo campionato"

Nel Como ci sono gli ex Cutrone e Belotti, vanno temuti? Sono ottimi giocatori, Cutrone non ha fatto la carriera brillante attesa ma è sempre da temere in area di rigore. Belotti dopo gli anni belli di Torino a Roma e Fiorentina non è riuscito a esprimersi ma il Como in casa darà il massimo e tutti e due vanno temuti"

Lo stadio Sinigaglia? "E' molto bello, a bordo lago, se tiri più forte la palla finisce in acqua (ride, ndr). La Fiorentina deve fare la partita come sta facendo, aspettando e facendo ripartenze devastanti ma temere le idee e la qualità del Como"

La Fiorentina come la vede, esteticamente? "Più bello da vedere sarà il Como ma non è concreto. La Fiorentina è bella nei momenti cruciali, delle ripartenze, è cinica e produttiva. A momenti può essere meno bella ma è concreta".

Serve il cinismo di Kean? "Potrebbe essere il suo anno, che si aspettavano anche nelle altre squadre e che la Fiorentina aspettava da anni, uno che la butta dentro. Ma lui fa anche un lavoro di raccordo, fa le due fasi di giocare per la squadra ma poi anche quela di segnare"