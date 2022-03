NANI, Cabral investimento top. Ma bisogna aspettarlo

Il dirigente sportivo ed osservatore Gianluca Nani ha commentato il momento della Fiorentina e le prospettive per il finale di stagione dei viola: "I tifosi devono essere contenti per il lavoro fatto dalla squadra, che è ancora in lotta per l'Europa e produce un gioco offensivo divertente. Ha perso il suo giocatore più importante, uno dei tre centravanti migliori al mondo, e tutto sommato non ha accusato troppo il colpo, sostituendolo con due ottimi calciatori; che dire se non complimentarsi con Italiano ed i suoi dirigenti?".

Stuzzicato sul paragone tra Arthur Cabral e Diego Costa, Nanni ha risposto così: "Un po' si assomigliano, forse è più tranquillo e questo è un bene. Ha comunque ottime qualità fisiche e tecniche ed un gran tiro in porta, va aspettato. Qui le difese sono più attente, lo scalino poi è dato che per gli attaccanti molto si gioca anche sulla fortuna. Piatek è entrato ed ha fatto gol, l'onda emotiva l'ha favorito. Quando Cabral potrà giocare 6-7 partite consecutive sono convinto che non lo fermerà nessuno. Alla fine la qualità viene sempre fuori, questo attaccante ha fatto gol ovunque".