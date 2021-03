MURALE ASTORI, Ok in Giunta: sarà in via Canova

240 metri quadrati bastano per immaginare un gigante? Saranno queste infatti le dimensioni del murale dedicato alla memoria del campione Davide Astori, che verrà realizzato a maggio 2021 dall'artista siciliano Giulio Rosk al civico 166 di via Canova, nel quartiere fiorentino dell’Isolotto. Il via libera all’opera con l’approvazione, questa mattina in giunta, della delibera dell’assessore allo sport e alle politiche giovanili Cosimo Guccione. Per sostenere la realizzazione del progetto, ideato dalla fondazione Cure2Children Onlus, in collaborazione con il Comune di Firenze e in partnership con Esselunga, da oggi è possibile partecipare al crowdfunding con una donazione sulla piattaforma GoFundMe. I fondi raccolti finanzieranno l'opera, quelli in eccesso i progetti di Cure2Children cui il giocatore si era avvicinato insieme alla compagna Francesca.