MPASINKATU A RFV, Aspettiamo Ikoné. Lazio...

Il noto intermediario di mercato, Malù Mpasinkatu, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per analizzare la partita di domani contro la Lazio e l'inizio di stagione di alcuni calciatori della rosa di mister Italiano:

Kouame ha sorpreso tutti questa stagione, è forse l'unica certezza dell'attacco...

"Kouame lo avrei tenuto anche io in estate, aveva grande fame durante il ritiro. È voluto rimanere a tutti i costi e lo sta dimostrando. Lavora molto per la squadra e nell'occasione del gol di Jovic è stato molto altruista aiutando un compagno in difficoltà. In quel passaggio c'è tutto lo spirito dl gruppo, che è tornato compatto agli ordini di Italiano".

Contro la Lazio i viola dovranno confermarsi, ma non sarà facile...

"La Lazio fa sempre soffrire i viola. Una bella vittoria in Conference aiuta, domani sarà la prova del 9. Giocherà contro una squadra avanti in classifica e vincere servirebbe per accorciare in classifica".

Maleh in questo periodo sta giocando meno. Secondo lei c'è un motivo?

"Secondo potrebbero essere sia le prestazioni non brillanti ma anche la giovane età, nella quale fanno bene anche dei periodi in panchina. Quando gli sarà data l'opportunità, ora che la squadra è in crescita, potrà aiutare a gara in corso".

Ikoné non sta ingranando la marcia. Lei se lo spiega?

Quando lui arrivi in una situazione in cui devi essere il salvatore della patria non è facile. Le qualità tecniche non si discutono, si discute una discontinuità a livello tattico. Deve aiutare la squadra e Italiano glielo sta insegnando. Ikoné in futuro può essere una buona plusvalenza, va sicuramente aspettato".

È vero che in Italia non si da spazio ai giovani?

"è vero, allarghiamo anche lo spazio all'extra calcio. Secondo me quando un calciatore ha qualità va buttato in mezzo al campo anche per poter sbagliare. Noi abbiamo qualità nei settori giovanili, ma tardiamo nel lanciarli".

Un pronostico sulla gara di domani? In caso di passo falso l'Europa sarebbe già compromessa?

"Questo campionato è anomalo, è simile a quello sud americano. Domani contro la Lazio una vittoria sarebbe un risultato di prestigio per dare continuità alla vittoria contro gli Hearts".

Vede possibile schierare Jovic e Cabral insieme?

"Potrebbe essere una soluzione. Io non sono per le bocciature, è troppo facile dopo 3/4 partite. Cabral deve fare di più, va aiutato come tutti gli altri attaccanti. C'è anche Sottil davanti che deve limare le caratteristiche di finalizzazione. L'attacco viola ha bisogno di fiducia da parte della piazza".