MOVIOLA, Per il Corr.sport era più rigore quello su Sottil

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Corriere dello Sport stamani in edicola definisce come "pessima" la prestazione di Federico Dionisi, arbitro di Monza-Fiorentina che si prende 4,5 in pagella dal quotidiano. Assegna un rigore che non c'è alla Fiorentina, perché è Beltran che si sposta verso Carboni e dal VAR tacciono, mentre sul rigore concesso per l'intervento di Pablo Marì su Sottil l'arbitro viene richiamato nonostante sia evidente la negligenza del difensore argentino. Era più rigore quello su Sottil perché non c'è il chiaro ed evidente errore che porta al dietrofront rispetto alla decisione di campo.

Differente invece l'interpretazione della Gazzetta dello Sport, secondo cui è giusto togliere il rigore su Sottil perché trascina il piede, mentre quello su Beltran è generoso ma il VAR non può intervenire: in ogni caso, anche per la rosea la prestazione del fischietto è da 4,5.