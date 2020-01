MOVIOLA, Errore il rigore non fischiato a Milenkovic

Daniele Orsato è stato uno dei protagonisti della partita tra Fiorentina e Genoa andata in scena ieri sera al Franchi, fosse solo per le ammonizioni che priveranno la squadra di Iachini di Milenkovic e Caceres la prossima contro la Juventus e per il rigore fischiato al Genoa. La moviola analizza gli episodi principali della sfida conclusasi sullo 0-0, con due visioni differenti della prestazione dell'arbitro.

La Gazzetta dello Sport - Ok la decisione di fischiare rigore per il fallo di Pezzella su Favilli, con conseguente giallo per il capitano argentino. "Lascia invece diversi dubbi la decisione di far giocare dopo che Milenkovic va giù in area Genoa: nelle immagini la trattenuta decisa sulla sua maglia da Pinamonti che lo sbilancia, ma il VAR Giacomelli non lo richiama ed è un errore". 5,5.

Corr.Sport-Stadio - "Asciutto, deciso e autoritario (al povero Favilli ha fatto barba e capelli). Il rigore (facile lettura) è l'unico episodio, il dubbio Pinamonti su Milenkovic lo risolve da par suo". 6,5.