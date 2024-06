MORABITO A RFV, Goretti-Pradè top. Dovbyk sicuro

FirenzeViola.it

Vincenzo Morabito, agente ed intermediario di mercato, ha parlato a Radio FirenzeViola nella trasmissione 'Viola amore mio':

Priorità centravanti, tanti nomi che non entusiasmano

"La Fiorentina deve pensare anche al cambiamento tattico con Palladino. Serve uno a centrocampo e anche un difensore, la Fiorentina ha fatto già un acquisto con Roberto Goretti, uno dei direttori più bravi in circolazione. Roberto con Pradè è il duo migliore sul panorama italiano. Con il nuovo allenatore bisogna avere anche il coraggio di puntare sui giovani. Per l'attacco il colpo sicuro è Dovbyk, ci sono poi delle situazioni. Hanno idee abbastanza chiare ma non ci sono tanti attaccanti sul mercato".

Per Pavlidis la Fiorentina può avere qualche chance?

"Per me non è uno degli obiettivi primari della Fiorentina. Cercherei attaccanti in zone d'Europa come Olanda,Belgio o Ucraina. Retegui per me non è da Fiorentina, piuttosto vado a prendere uno più giovane".

Lucca dell'Udinese potrebbe essere una valida alternativa?

"Può essere una valida alternativa. Su Nzola si è sbagliato ma da La Spezia a Firenze il passo è grande. Nel Tolosa gioca il portiere 2005 da due anni, bisogna trovare il coraggio di rischiare i giovani. Firenze secondo me è una piazza giusta per un giovane, il tifoso però non deve già criticare in partenza".

Su Sorloth:

"Sorloth ha fatto sempre tanti gol e si sente in campo, io lo prenderei anche a 30 milioni"

ASCOLTA LA VERSIONE INTEGRALE DEL PODCAST