MONTELLA, Partita carica di tensione. Il futuro...

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel post partita di Fiorentina-Genoa: “Partita carica di tensione, il nostro è stato un campionato veramente strano. Non siamo stati concreti per quello che creavamo. Finalmente è finito questo campionato, abbiamo onorato la Serie A e la città di Firenze fino all’ultimo. Le occasioni migliori le abbiamo create noi. E’ stata una partita giocata sotto ritmo, il Genoa ha segnato sempre in contropiede e prima della partita io ho detto alla squadra di non esporsi mai per evitare ripartenze. L’importante era non perdere, cercando di vincere. La proprietà? Mi aspetto ancora questa proprietà, sono stati con noi questi giorni ma la voglia è stata quella di concentrarsi sulla gara e niente di più. La squadra oggi ha concesso poco. Da parte mia c’è grande entusiasmo per il futuro e l’obiettivo sarà quello di portare la Fiorentina almeno dall’altra parte della classifica e anche qualcosa in più”.