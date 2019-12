MONTELLA, La notte più lunga: l'esonero è vicino

La notte più lunga della carriera viola di Vincenzo Montella è iniziata con il fischio finale del 4-1 contro la Roma. Un risultato pesante, che ha fatto tremare i polsi al direttore generale Joe Barone e che ha dato il via a una riflessione che domattina potrebbe portare all'esonero del tecnico. Commisso, nella serata newyorkese ha avviato l'iter che porterà con ogni probabilità all'addio dell'Aeroplanino. Domattina è previsto l'ultimo allenamento prima delle ferie e proprio in quell'occasione i dirigenti viola parleranno con l'allenatore per comunicargli una scelta che nonostane le parole, pare già essere stata presa. Anche Pradè ha già parlato apertamente di "scelta dolorosa" e il tecnico ha dichiarato in conferenza di voler "ringraziare i giocatori uno per uno", dimostrando chiaramente di sentirsi più che appeso un filo.

Successivamente inizierà il casting per sostituire l'allenatore, con Iachini attualmente nome più caldo, anche se la sensazione è che la riflessione più lunga sarà proprio quella relativa al successore del tecnico, con il presidente che vorrà essere informato su tutto e che quindi potrebbe far slittare non solo di qualche ora, ma anche di qualche giorno, la decisione su chi guiderà la Fiorentina nel 2020.