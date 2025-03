Moise Kean, stagione show. TMW rivela: dalla Premier già tre big interessate

Tuttomercatoweb.com propone quest'oggi un focus su Moise Kean, autore fin qui di una stagione da assoluto protagonista che gli ha permesso di tornare in Nazionale e di attirare su di sé gli interessi di molti top-club.

Su tutti quelli della Premier League, che hanno messo gli occhi sul classe 2000 anche in virtù del fatto che l'attaccante ha una clausola rescissoria con la Fiorentina del valore di 52 milioni di euro, come confermato in passato anche dalla dirigenza viola. Una cifra importante ma oggi molto competitiva soprattutto in Inghilterra che - svela TMW - ha portato West Ham, Newcastle e Arsenal ad allacciare i primi contatti per capire la fattibilità dell'affare. Siamo ancora in una fase preliminare e mai come in questo caso a fine stagione tutto dipenderà dalla volontà di Moise Kean.