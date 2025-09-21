Mirino della critica su Pioli, il Como per uscirne. Tuttosport: "È già sotto esame"

Avvicinandosi allo scontro col Como di questo pomeriggio, Tuttosport sposta l'attenzione su Stefano Pioli e sulle difficoltà imputate al tecnico dopo un inizio di stagione assolutamente non convincente. "Pioli è già sotto esame", titola il quotidiano torinese, scrivendo che l'allenatore è consapevole che due soli punti in classifica, per una squadra che si pone obiettivi importanti e che ha voluto puntare sulla sua esperienza per raggiungerli, non possono essere soddisfacenti: così il Como (oggi pomeriggio al Franchi alle ore 18) diventa già un crocevia per il tecnico che spera di imboccare la strada giusta.

Così tocca all'allenatore risollevare questa Fiorentina e scacciare di dosso i tanti dubbi che si porta appresso finora dopo le prime deludenti gare stagionali. Per farlo, Pioli controbatterà con le solite certezze, a partire da Kean centravanti, che deve ancora sbloccarsi in maglia viola, ma anche con qualche aggiustamento tattico o di interpreti. A centrocampo è pronto infatti a ripartire da Nicolussi Caviglia e da Fazzini che, entrando nel finale della gara con il Napoli, avevano dato segnali positivi. In particolare l’ex Venezia in cabina di regia permetterebbe a Fagioli di tornare mezzala mentre Fazzini sostituirà Gudmundsson (non ancora al meglio dopo l’infortunio alla caviglia in Nazionale) dietro a Kean, a meno che Pioli non punti su Piccoli. Ma quello che l'allenatore chiede, al di là degli interpreti, è un approccio migliore rispetto alle scorse gare e una determinazione maggiore per portare a casa la prima vittoria.