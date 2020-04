MILENKOVIC, Pronto a giocare anche domani ma..

Nicola Milenkovic parla del difficile momento che il calcio (come tutto il resto) sta vivendo. Ecco le sue parole al TGR Toscana: "Il presidente Rocco Commisso è una persona speciale per noi. Ci sta sempre vicino e viene a vederci di continuo. Ci dà la sensazione che ci conosca da tanto tempo. E' legato a valori fondamentali, la famiglia per prima. Io sono pronto a giocare anche domani, ma solo quando il rischio passerà. L'importante è che questa situazione creata dal Coronavirus si risolva. Poi posso giocare anche tutti i giorni".