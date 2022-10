MERLO A RFV, Bene Jovic, con la Lazio giocherei...

L'ex viola Claudio Merlo ha commentato così la vittoria di ieri della Fiorentina per 3-0 contro gli Hearts durante "Viola Amore Mio" su Radio Firenzeviola: "Vincere all'estero è sempre difficile, però ho visto miglioramento di tutta la squadra nonostantre l'assenza di qualche pezzo grosso, speriamo di vedere la vera Fiorentina contro la Lazio, lì capiremo se c'è stata una vera svolta. Ieri era facile, ma ho visto buone cose nei movimenti da Jovic ma ancora viene servito poco, viste le grandi qualità tecniche che ha va servito di più e messo al centro del gioco invece di allargare sempre l'azione"

Su Jovic...

"E' un bene per la Fiorentina avere un giocatore così, è una sottopunta che si porpone ed ha i piedi buoni, ma anche in area nonostante l'altezza si fa rispettare, stacca molto bene di testa. Vanno dati molti palloni a lui, sa gestire bene l'azione. Io non penso possa giocare con Cabral, Italiano deve decidere chi è la punta titolare e farlo giocare per una decina di partite da titolare. Kouame è un punto fermo in qualsiasi ruolo sia, con lui a destra e Nico a sinistra, o viceversa, i viola possono fare molto bene. La Lazio ti fa male quando attacca, bisogna stare attenti"

E' rimasto sorpreso dalla partita di Terzic?

"Non sono rimasto sorpreso perché per me è un buon giocatore, dà spinta ed ha i piedi meglio di Venuti, ha giocato discretamente. Io credo che Lunedì avremo la squadra titolare, e deve essere proposta sempre quella, con i 5 cambi si possono far riposare bene i giocatori".

Sul cammino europeo...

"La Fiorentina in europa deve sempre fare la partita, con l'RFS andava chiusa subito. I turchi sono una buona squadra ma se vince le prossime due ci sarà molta fiducia".

Su Mandragora...

"Ieri ha fatto 3-4 incursioni da grande centrocampista, spero che il gol lo abbia sbloccato perché può essere molto utile ai viola"

Sull'inizio di stagione e sulla Lazio

"Quarta ha il solo difetto di non fermarsi mai, a me mette sempre paura perché non puoi sapere quello che fa, per ora è stato tra i migliori della Fiorentina. Una squadra come la Lazio se ti prende la palla e gioca veloce sei finito. Contro di loro metterei 2 giocatori davanti alla difesa con Bonaventura o Barak dietro a Jovic, perchè è una squadra micidiale in contropiede".

E' contento per l'esordio di Bianco?

"Ha giocato poco ma si voleva far sempre dare la palla, è una cosa molto positiva. Uno del settore giovanile che arriva in prima squadra è sempre qualcosa di buono, è solo 2002 con il tempo avrà il suo spazio, ma non bisogna avere fretta e bruciarlo in campionato. Se la squadra non gira a mille rischi seriamente di bruciarlo".

Su Gollini...

"A Firenze basta un errore ed è già segnato, ma così in tutta Italia. Quando sbaglia un portiere si sente molto, ma bisogna credere in Gollini vista la cifra spesso"

Sulla citazione di Marianella durante la telecronaca di ieri sera...

"Siamo molto amici, quando lui commenta la Fiorentina vince sempre, lui è tifosissimo. Ogni volta che riesce a fare la telecronaca dei viola è la persona più contenta del mondo".