Come riportato su Twitter dal collega Niccolò Schira de La Gazzetta dello Sport, nelle scorse ore la Fiorentina avrebbe fatto un tentativo con l'Atalanta per il laterale difensivo belga Timothy Castagne, proponendo 1 milione per il prestito oneroso più altri 7 milioni per il diritto di riscatto. La risposta da Bergamo, però, è stata negativa: per Gasperini il giocatore è incedibile.