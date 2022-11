MERCATO, Si accende la pista per Medina del Lens

Torna ad accendersi sul mercato la pista che porta a Facundo Medina, difensore centrale argentino classe '99 di proprietà del Lens che già qualche mese fa era stato accostato alla Fiorentina come possibile sostituto di Nikola Milenkovic (poi il serbo ha scelto di restare a Firenze e di rinnovare il suo contratto fino al 2027). Secondo quanto riferito a RadioFirenzeViola dal collega Biagio Simonetta de Il Sole 24 Ore, nelle scorse settimane il dt viola Nicolas Burdisso è stato visto più di una volta allo stadio del Lens per osservare dal vivo le prove di Medina, che sul mercato ha una valutazione di quasi 20 milioni di euro. Il dirigente viola ha pure avuto già un contatto diretto con il ds del club francese. Una candidatura di spessore, visto che i viola a gennaio andranno alla ricerca quasi sicuramente di un difensore centrale che possa aumentare il livello del reparto arretrato dopo la scelta (forzata) di tenere in rosa Luca Ranieri solo per questioni di lista.