MERCATO, Per Kouame e Ikone Pradé sogna 15 milioni

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione fa un punto anche su quelle che potranno essere le uscite della Fiorentina in questo mercato di gennaio. Martinez Quarta ha già salutato, Biraghi salutera, ma i viola cercano delle soluzioni anche per Jonathan Ikone e Christian Kouame. Come riferito dal quotidiano, Pradè potrebbe segnare un jackpot da Superenalotto se riuscisse nella doppia cessione, con il ds viola che sogna di incassare 15 milioni dai due per avere un piccolo tesoretto da poter reinvestire sul mercato. Kouame ha buon mercato (Bologna e Como lo vogliono) ma l’ingaggio pesante frena le pretendenti; per Ikoné sembrano far sul serio il Torino e il Venezia, ma la Fiorentina non vuole dare il giocatore in prestito secco.

Attenzione anche a Kayode, perché se l’incrocio con la Roma è semplicemente sulla base del prestito, dall’Inghilterra continuano a rimbalzare voci di proposte a doppia cifra: 18, forse anche 20, milioni. Una proposta che, se dovesse arrivare davvero sui tavoli del Viola Park, potrebbe far vacillare non poco i dirigenti gigliati.