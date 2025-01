MERCATO, Henrique: offerta viola rifiutata. La richiesta

La Fiorentina segue con insistenza Luiz Henrique del Botafogo. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, la prima offerta della Fiorentina per Luiz Henrique è stata respinta, poiché il Botafogo vuole più di 30 milioni di dollari per la stella brasiliana. Le trattative proseguono: Luiz resta l'obiettivo principale della Fiorentina, ma non è facile raggiungere un accordo con tutte le parti coinvolte.

🚨🟣 Fiorentina’s opening bid for Luiz Henrique has been rejected, as Botafogo and Textor Group want over €30m for the Brazilian star.



Negotiations continue, as Luiz remains Fiorentina main target but not easy to get deal done with all parties involved. pic.twitter.com/0ydJtlFnxy