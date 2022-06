MERCATO, Gollini vicino al Monza: viola superati

Pierluigi Gollini si avvicina al Monza. Il portiere dell'Atalanta, al rientro in Italia dopo la stagione da comparsa in prestito al Tottenham, sarebbe in procinto di passare al club brianzolo: il Monza è infatti pronto ad investire circa 10 milioni di euro per il cartellino, una cifra che fa sì che il club di Berlusconi possa superare agevolmente la concorrenza della Fiorentina, disponibile all'affare solo in caso di prestito con diritto di riscatto. Da tenere aperta la possibilità che alla fine si possa arrivare alla fumata bianca con l'obbligo di riscatto, ma in ogni caso al momento il Monza è in pole per l'estremo difensore.