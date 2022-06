MERCATO, Da Torino i sostituti di Torreira e Drago

Prima, durante e certamente dopo l’incontro con Italiano. Sullo sfondo del rinnovo del tecnico, il mercato della Fiorentina entra nel vivo, con almeno un paio di operazioni più avviate delle altre. Per il portiere e il regista i viola hanno infatti individuato in Vanja Milinkovic-Savic e Rolando Mandragora i sostituti rispettivamente di Dragowski (destinato all’Espanyol) e Torreira, rompendo gli indugi e avviando trattative che la società si augura di chiudere comunque a breve. Così se per l’estremo difensore del Torino erano già state gettate le basi di un prestito con diritto di riscatto, per il centrocampista che Pradè aveva portato anche a Udine, l’inserimento è stato più rapido, sulla scia di una fumata nera tra Torino e Juventus, proprietaria del cartellino, in merito al riscatto. Di fronte ai 14 milioni di euro pattuiti il Toro ha infatti preferito non esercitare l’opzione favorendo la dirigenza viola, che nel frattempo vanta più di un conto aperto con i bianconeri in particolare per l’affare Vlahovic. I contatti vanno avanti, come del resto accaduto nel gennaio del 2021 quando con Prandelli sulla panchina viola Mandragora fu vicinissimo alla Fiorentina salvo finire a Torino per la mancata partenza di Pulgar.