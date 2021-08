MERCATO -15, Milenkovic può restare. Zappacosta...

Mancano solo 15 giorni alla chiusura del calciomercato ed in casa Fiorentina si continua ad operare, sia in entrata che in uscita. Christian Kouame è sicuramente tra i calciatori viola uno degli indiziati maggiori a partire. L'Anderlecht infatti ha intensificato i contatti per chiudere l'operazione in prestito (LEGGI QUI). Saltata la trattativa per Nikola Milenkovic al West Ham, il serbo potrebbe decidere di restare ed andare in scadenza, ma il Tottenham è in agguato (LEGGI QUI). Giorni caldissimi per Pol Lirola con il giocatore che spinge per lasciare Firenze ed approdare all'OM. I viola hanno avviato i contatti con l'agente di Davide Zappacosta per tutelarsi in caso di addio dello spagnolo, mentre l'alternativa è rappresentata da Stryger Larssen (LEGGI QUI). Inoltre, stop al rinnovo di Dusan Vlahovic con la Fiorentina (LEGGI QUI), mentre German Pezzella piace al Betis Siviglia. Un suo eventuale addio favorirebbe l'arrivo di Matija Nastasic. In difesa piace anche Daniel Munoz se non dovesse arrivare Zappacosta. In attacco continua a essere osservato Orsolini (LEGGI QUI).

Di seguito, a 15 giorni dalla fine del mercato estivo, tutte le operazioni ufficiali:

ACQUISTI

Nicolas Gonzalez (’98, ATT) dallo Stoccarda - 23+4 milioni

CESSIONI

Toni Fruk (’01, CEN) all’HNK Gorica - Prestito (opzione 1 altro anno)

Rafik Zekhnini (’98, ATT) - Rescissione anticipata

Samuele Longo (’00, ATT) alla Turris - Definitivo

Kevin Diks (’96, DIF) al Copenaghen - Definitivo, 0

Petko Hristov (’99, DIF) allo Spezia - Definitivo, 0

Erald Lakti (’00, CEN) al Lecco - Definitivo

Samuele Spalluto (’01, ATT) al Gubbio - Prestito

Simone Ghidotti (’00, POR) al Gubbio - Prestito

Edoardo Pierozzi (’01, DIF) all’Alessandria - Definitivo

Julian Illanes (’97, DIF) al Pescara - Definitivo

Fabio Ponsi (’01, DIF) al Modena - Definitivo

Szymon Zurkowski (’97, CEN) all’Empoli - Prestito (riscatto e controriscatto)

Niccolò Pierozzi (’01, CEN) alla Pro Patria - Prestito

Mattia Fiorini (’01, CEN) al Fiorenzuola - Prestito

Gabriele Gori ('99, ATT) al Cosenza - Prestito

Valentin Eysseric ('92, ATT) - Svincolato

Maxi Olivera ('92, DIF) - Svincolato

David Hancko ('97, DIF) allo Sparta Praha - Definitivo

Franck Ribery ('83, ATT) - Svincolato

Martin Caceres ('87, DIF) - Svincolato

Borja Valero ('85, CEN) - Ritiro