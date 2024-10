MENCUCCI A RFV, Pongracic tornerà ai livelli di Lecce

FirenzeViola.it

L'amministratore delegato del Lecce ed ex viola Sandro Mencucci è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Colpi d'ala" in occasione della partita tra Lecce e Fiorentina domenica alle 15: "Pongracic tornerà quel giocatore eccezionale che abbiamo avuto noi, ha avuto un'iniziale difficoltà di ambientamento. Una persona professionale sia in campo che fuori, sono sicuro che tornerà ai livelli dello scorso anno. A mi giudizio, era uno dei migliori centrali della scorsa stagione quindi l'interesse della Fiorentina mi è sembrato giusto".

Pongracic intuizione di Corvino?

"Siamo i secondi più giovani, questa è una delle forze di Corvino: vedere prima i giocatori che poi diventeranno importanti. Hjulmand era sconosciuto e allo Sporting Lisbona ha vinto il campionato e sta facendo il capitano".

Come reputa l'inizio della stagione?

"Abbiamo cominciato in modo diverso quest'anno. Credo che abbiamo incontrato tre società forti come Atalanta, Milan e Inter. Abbiamo cambiato diversi giocatori e quindi anche per noi è necessario un periodo di assestamento. Vedo una squadra migliorata rispetto a quella dell'anno scorso, un peccato aver pareggiato sul finale contro il Parma. Il campionato però è ancora lungo e aperto, Luca Gotti è un bravo allenatore e una persona straordinaria inoltre abbiamo 30 mila persone ad ogni partita in casa".

Sul match di domenica alle 15:

"La Fiorentina ci ha fatto salvare lo scorso anno con quei 4 punti negli scontri diretti. Penso che sarà una partita aperta, non siamo una squadra che si chiude in difesa. Anche la Fiorentina ci ha messo un pò di tempo per carburare ma con il Milan ha fatto un'ottima partita"

Cosa ne pensa di Dorgu?

"Dorgu è un giocatore fondamentale per noi, sta crescendo sotto tutti i punti di vista".



ASCOLTA LA VERSIONE INTEGRALE DEL PODCAST