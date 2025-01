MARTORELLI A RFV, Cristante utile. Difesa a 3...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'agente di mercato Giocondo Martorelli è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro" per analizzare il mercato gigliato. Queste le sue parole a partire da un giudizio sulla stagione della Fiorentina: "Il mio giudizio, a prescindere dalla gara di ieri, è molto positivo. Nessuno pensava che i viola avessero 36 punti e fossero a -1 dalla Juventus. I complimenti a Baroni sono stati unanimi mentre c'è stata un po' di severità nei confronti di Palladino che è stato bravo a porre rimediato ad una situazione particolare con l'assenza di Bove che era l'equilibratore della squadra. La squadra ha dimostrato carattere portando a casa un risultato importante contro un'ottima squadra come la Lazio".

Gudmundsson che segnali ha visto?

"Io ho sempre detto che è il giocatore più importante della Fiorentina. E' stato un acquisto fondamentale di assoluta qualità anche se non ha dimostrato tutte le sue qualità. Appena ritroverà la migliore condizione sono sicuro che tornerà determinante per questa squadra".

Ieri il ritorno in campo di Pongracic. Con Marì difesa a tre?

"E' un'ipotesi realistica. Ranieri da braccetto di sinistra potrebbe essere ancora più funzionale. Ranieri a sinistra, Marì centrale e uno tra Comuzzo e Pongracic a destra. Esterni invece Gosens, che sta tornado quello dei tempi migliori, e Dodo".

Richardson potrebbe essere ceduto?

"Ieri non era la sua gara in quel contesto. La Lazio spingeva e il ritmo era alto, lui invece è un giocatore più di palleggio quindi direi che non va valutato sulla gara di ieri".

A centrocampo opzione Cristante. Faresti questa scommessa?

"Può darti quella qualità di cui necessita una squadra giovane. Tatticamente perfetto e grande professionista, può far aumentare l'autostima della squadra. La squadra sta facendo bene e ieri hanno giocato tutti bene. Un giocatore esperto come Cristante davanti alla difesa potrebbe essere importante. La squadra ne avrebbe bisogno nella fase calda dell'annata tra coppa e campionato. Può essere un'arma importante anche per l'Europa".