MARIANELLA A RFV, Kean una speranza troppo cara

Massimo Marianella, telecronista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al Vento".

Che idea si è fatto di questa Fiorentina che nascendo?

"Secondo me è una squadra che ancora deve nascere, per il momento è arrivato solo Kean. Dietro le quinte ci sono delle idee ma devono ancora materializzarsi. Per adesso la squadra può sembrare anche indietro ma dico che guardando anche in Premier ancora nessuno sta facendo mercato. Tante squadre, tra cui anche la Fiorentina, secondo me sta aspettando la fine degli Europei per iniziare a fare mercato".

Che ne pensa dell'addio di Pierozzi?

"Sono contento che va a giocare al Palermo. Forse non lo avrei mandato via così in fretta. Probabilmente un piccolo rimpianto ce l'ho perché mi piace tanto per la sua personalità"-

Per ora la Fiorentina ha preso solo Kean...

"Credo che sia una richiesta del tecnico Palladino e hanno fatto bene ad accontentare il mister. Non me la sento di dire che è la soluzione ai tanti problemi offensivi della Fiorentina. Il ragazzo dovrà mostrare una maturità che ancora non ha mai mostrato. Secondo me se si sente per la prima volta la punta di riferimento di una squadra allora può svoltare. Forse, però, per essere una speranza è stata pagata troppo".

Gudmundsson?

"Parliamo di un giocatore da Peretola, cioè quello che accende l'anima della tifoseria. Trenta milioni sono tanti per un giocatore che ha fatto bene un anno e mezzo bene ma resta un grandissimo giocatore. Secondo me l'unico extra budget la società viola lo farebbe solamente per lui".