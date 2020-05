MARESCA, Iachini farà bene. Castro, che talento

L’ex viola Enzo Maresca ha parlato dei suoi ricordi viola e del suo rapporto con Beppe Iachini, tecnico che ha avuto nel suo biennio a Palermo. Ecco le sue parole: “La mia annata in viola fu una stagione iniziata con un girone d’andata accettabile ma nel girone di ritorno ci furono diversi problemi ma la salvezza ottenuta fu meritata, anche alla luce di quello che accadde dopo. Iachini? Ho difficoltà a parlare di Beppe: sono legatissimo a lui, per gli anni fatti insieme a Palermo e per il rapporto di amicizia che ho adesso con lui e con gli uomini del suo staff. L’andamento di Iachini a Firenze? Da un punto di vista tecnico-tattico ha dimostrato il suo valore negli anni: ha saputo allenare bene talenti come Belotti, Vazquez e Dybala. Mi è dispiaciuto molto com’è finita l’esperienza di Montella in viola, a lui mi legano bei ricordi a Siviglia. Quando si subentra ci sono delle difficoltà ma Beppe a Firenze è riuscito a fare bene. Belotti in viola? Lui è fortissimo, di lui posso parlare solo bene. L’operato di Commisso? A Firenze sono stato un anno ma sono stato benissimo: mi auguro per la città che Rocco possa far crescere il club. Castrovilli? Mi impressionò nella vittoria dei viola a Napoli: fece una gara stupenda. Mi auguro per il calcio italiano che ci possano essere tanti ragazzi giovani come lui”.