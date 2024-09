MAREGGINI, De Gea non si discute: è già un leader

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine odierne del Corriere dello Sport, spazio al parere di Gianmatteo Mareggini. L'ex viola, nonché preparatore dei portieri dell'Italia Under21, ha parlato della scelta fatta dai viola in estate, quella di consegnare le chiavi della porta a un campione che sembrava uscito dal grande calcio come David De Gea: "Che posso dire, De Gea non si discute: la sua esperienza internazionale ne ha fatto uno dei più grandi portieri in circolazione. C’era l’incognita della condizione fisica, invece il giocatore sta bene. Questo può permettergli di essere il vero valore aggiunto della Fiorentina.

Lui ha tutti i requisiti per essere il leader. È stato preso per questo".