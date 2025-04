Live Cagliari-Fiorentina 1-2: rivivi la diretta testuale di FirenzeViola.it

FINISCE QUA! La Fiorentina vince soffrendo a Cagliari, ribaltando lo svantaggio iniziale e portando a casa tre punti fondamentali.

90'+8' - Punizione per il Cagliari. Marin batte ad uscire ma nessuno riesce a chiudere in porta.

90'+6' - Ammonito Zaniolo.

90+5' - Ci sarà un minuto di recupero in più, si arriva al 98'.

90'+4' - Zaniolo!!! Vicino al 3-1 la Fiorentina. Ruba palla Dodo che serve Zaniolo in area di rigore. Respinge bene Caprile.

90'+3' - Gudmundsson parte in contropiede e Luperto lo ferma in corner.

90'+2' - Giro palla della Fiorentina che prova a far scorrere il tempo.

90'+1' - Saranno 7 i minuti di recupero.

90' - L'ex Napoli si rialza e adesso è a bordo campo per farsi visitare dai medici rossoblu.

88' - Problema per Gaetano che rimane a terra.

86' - Dentro Zaniolo, fuori Beltran.

85' - Nel proseguo dell'azione Luvumbo prova a ripartire. Parisi lo chiude con un fallo e si prende il giallo.

84' - Occasione sprecata da Gudmundsson che in contropiede si fa soffiare il pallone da Gaetano.

82' - La Fiorentina prova ad abbassare il ritmo.

80' - Dentro Comuzzo per Ranieri. Entra anche Folorunsho per Mandragora.

79' - Fallo di Piccoli che entra in ritardo su Richardson. Giallo per il centravanti rossoblu.

78' - Fiorentina in difficoltà sotto la spinta del Cagliari. Pronti due cambi per Palladino.

75' - Marin! Occasione Cagliari. Risponde De Gea al tiro ds fuori del centrocampista del Cagliari.

73' - Gioco fermo perché è rimasto a terra Luvumbo.

72' - Accenno di crampi per Ranieri che riprende a giocare

70' - Il Cagliari prova a spingere per trovare il pareggio. Considerando anche il doppio centravanti Piccoli-Coman inserito da Nicola.

67' - Triplo cambio per il Cagliari. Escono Adopo, Prati e Zortea. Dentro Coman, Marin e Makoumbou.

65' - Giallo per Palomino che si fa rubare palla da Beltran e lo stende per non lasciarlo correre indisturbato verso la porta.

63' - Fuori Gosens, dentro Parisi. Fuori Fagioli, dentro Richardson.

62' - Pronto doppio cambio per la Fiorentina.

60' - Gioco fermo per uno scontro di gioco tra Piccoli e Ranieri.

58' - Dentro Gaetano, fuori Viola. Secondo cambio per il Cagliari.

55' - Zortea se ne va via a Gudmundsson e crossa con Ranieri che devia con la schiena. Poi bravissimo Beltran a tenere palla su Adopo e a prendere fallo.

54' - Ritmi sempre molto alti in questo inizio di secondo tempo.

53' - Cross di Zortea pericoloso verso Piccoli, respinge bene la difesa della Fiorentina.

51' - Prova a sfondare a destra il Cagliari ma ferma tutto Ranieri con l'aiuto di Gosens che trova il fallo.

Lavora un bel pallone Gudmundsson che allarga per Dodo. Il cross del brasiliano è perfetto per Beltran che di testa stacca molto bene sul difensore del Cagliari. E con una traiettoria insidiosa beffa Caprile. Vantaggio viola.

48' - GOOOLLL DELLA FIORENTINA!!! LUCASSS BELTRANNN!!! ECCO IL VANTAGGIO VIOLA!!!

46' - Si riparte, via al secondo tempo!

Squadre pronte a rientrare in campo. Tra poco il secondo tempo.

--- INTERVALLO ---

Finisce il primo tempo sul risultato di parità: 1-1-

45'+1' - 3 minuti di recupero.

45' - Non è calcio di rigore, Marinelli, dopo la revisione al monitor, cambia e prende la giusta decisione.

45' - Il Var sta facendo un check. Marinelli richiamato al VAR.

Molto dubbio questo rigore, vedremo se verrà tolto dal VAR.

43' - RIGORE PER IL CAGLIARI! Fallo di Pongracic su Luvumbo. Marinelli fischia calcio di rigore.

42' - Palla troppo lunga di Pongracic per Gudmundsson, esce bene Caprile che anticipa l'attaccante viola.

40' - Esce Mina, problema muscolare. Dentro Palomino.

39' - Si è fatto male Yerry Mina, che al momento è a terra dopo un contrasto con Beltran.

Mandragora pesca bene Robin Gosens sceso a sinistra come al solito. L'esterno viola, al rientro in campo dopo l'infortunio, trova la rete del pareggio con un bell'esterno sinistro che si infila all'angolino. Caprile non ci può fare nulla.

36' - GOOOLLLLL!!! GOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA!!! HA SEGNATO ROBIN GOSENS!!!

34' - Mandragora! Ci prova lui con il tiro dalla distanza, palla che finisce alta.

32' - Un po' di nervosismo in campo tra Viola e Ranieri. Il difensore viola ha fatto cenno al capitano dei sardi di rialzarsi quando invece quest'ultimo aveva chiesto il rigore.

31' - Viola va giù in area. Il Cagliari chiede un calcio di rigore, Marinelli fa cenno di no con la mano.

28' - Gioco fermo per un fallo di Pablo Marì su Piccoli. Proteste del Cagliari perché il difensore viola è già al terzo fallo.

26' - Gudmundsson! Che occasione per la Fiorentina. Porta bene palla il numero dieci viola, rientra sul destro ma il tiro a giro viene respinto bene da Caprile. Sulla ribattuta ci prova anche Dodo che però prende in pieno il difensore del Cagliari.

23' - Manovra Fiorentina che sembra aver preso un po' più di campo, in questi ultimi minuti.

20' - Gran salvataggio di Luperto sul cross rasoterra di Cataldi, c'erano due giocatori viola pronti a ribadire a rete.

18' - Rientra adesso Piccoli. Ristabilita la parità numerica in campo.

17' - Era finito a terra Roberto Piccoli toccandosi un fianco. La punta ex Lecce si rialza e va a bordocampo. Cagliari per il momento in 10.

15' - PALO DELLA FIORENTINA CON MANDRAGORA! Pareggia il conto dei legni Rolando Mandragora su punizione. Il tiro deviato si stampa sul palo.

12' - PALO DEL CAGLIARI! Tiro-cross di Zortea che si stampa sul legno. De Gea immobile.

11' - La Fiorentina riesce a respingere ma la palla ce l'ha sempre il Cagliari, partito fortissimo.

10' - Ci prova ancora il Cagliari con Luvumbo! Il suo tiro deviato finisce in angolo.

Lavora un ottimo pallone Luvumbo Zito sulla sinistra, poi il cross che è insidioso. De Gea esce ma con i pugni non smanaccia bene regalando il pallone a Piccoli. Che praticamente con la porta quasi spalancata non può sbagliare. Vantaggio per i padroni di casa.

7' - GOL DEL CAGLIARI! Ha segnato Piccoli!

3' - Ci prova subito il Cagliari sulla corsia di sinistra. Spinge Augello che prova a mettere al centro, bravo Pongracic a deviare in corner. Il primo del match.

1' - Partiti! Fiorentina in maglia bianca quest'oggi.

Squadre in campo, a breve si comincia.

18:15 - Uscite le formazioni, la Fiorentina ha pubblicato un comunicato che spiega l'assenza di Moise Kean per la gara odierna. Il calciatore ha lasciato la Sardegna per motivi familiari. CLICCA QUI per leggere la notizia.

Alle 18:30 alla Unipol Domus la Fiorentina sfiderà il Cagliari. Di seguito le formazioni ufficiali

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Viola, Augello; Luvumbo, Piccoli.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Beltran, Gudmundsson.